Będą darmowe testy w aptekach. W grudniu apteki sprzedały ich milion

- Spodziewamy się szybszego przebiegu zachorowania. Dlatego skracamy kwarantannę do 7 dni - informuje Niedzielski. Obejmie ona osoby, które będą kierowane na kwarantannę od poniedziałku 24 stycznia br.

Ponadto zapowiedziano, że od 27 stycznia będą darmowe testy antygenowe w każdej aptece. - Uruchamiamy powszechne testowanie w aptekach. Każdy będzie mógł poddać się tam badaniu i zweryfikować, czy jest zakażony. Ważna jest szybka diagnoza - podkreśla.

Tylko w grudniu 2021 r. apteki sprzedały blisko milion testów antygenowych w kierunku zakażenia koronawirusem.

"Do tej pory wykonano w aptekach ponad milion szczepień wśród pacjentów powyżej 15. roku życia, co pokazuje na duże zaufanie skierowane do farmaceutów pracujących w aptekach" - powiedział i dodał, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia liczby punktów do diagnostyki w kierunku koronawirusa a w aptekach czy w marketach cały czas są dostępne testy na COVID-19, które pacjent może kupić sam.

Premier odniósł się do V fali koronawirusa: "Widziałem analizy sięgające nawet 140 tysięcy zakażeń dziennie. Musimy się przygotować na to najlepiej, jak potrafimy". Dodał: "Najbardziej narażeni na zgon są seniorzy, dlatego każdy pacjent, który ma koronawirusa będzie mógł być zbadany w ciągu 48 godzin, nawet w swoim domu przez lekarza pierwszego kontaktu".

Premier informuje o powołaniu rady do spraw walki z COVID-19: będzie też obejmowała specjalistów z innych dziedzin, nie tylko z medycyny

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem. To największa liczba od początku pandemii COVID-19 w Polsce. Na kwarantannie przebywa ponad 747 tys. osób.

