Będą zmiany w Polskim Ładzie

Rząd zamierza rozszerzyć ulgę dla klasy średniej na dochody z emerytury, renty, świadczenia ZUS, umowy-zlecenia i dla nauczycieli akademickich.

Ulga zostanie rozszerzona także dla samotnych rodziców, będzie także wyrównanie dla Organizacji Pożytku Publicznego związane z tzw. 1 proc.

Dodatkowe wsparcie mają dostać osoby z niepełnosprawnościami w ramach funduszy aktywności i rehabilitacji w firmach.

Jakie zmiany?

- Nie przymykamy oczu na potknięcia w Polskim Ładzie. Zażądałem od Ministerstwa Finansów szybkiego wprowadzenia różnych korekt - powiedział w piątek na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

- Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów. Emeryci uzyskujący świadczenia do 12,8 tys. zł nic nie stracą. Podobnie będzie ze zleceniobiorcami, ale także na przykład z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu – do pensji 12,8 tys. zł nie będzie straty. Każdy, kto tyle zarabia, zyska lub nie straci – zaznaczył premier.



Zapowiedział także zmianę w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. - Rodzice tacy dostaną pełen zwrot ulgi, czyli 1,5 tys. zł, bez względu na to, ile podatku zapłacili – mówił Morawiecki.