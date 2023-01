Będzie czekolada z pierwszej plantacji kakaowca w Europie kontynentalnej

Jedyna plantacja kakaowca na kontynencie europejskim znajduje się w Algarrobo niedaleko Malagi w hiszpańskiej Andaluzji. Do fabryki czekolady już wysłano pierwsze zbiory - 70 kilogramów ziaren kakao. To efekt czteroletnich badań naukowców z państwowej Wyższej Rady Badań Naukowych i Uniwersytetu w Maladze w ramach eksperymentalnego projektu przeprowadzonego m. in. w szklarniach bez ogrzewania - poinformował w rozmowie z radiem "Cadena Ser" Inaki Hormaza z Instytutu Ogrodnictwa Subtropikalnego i Śródziemnomorskiego.