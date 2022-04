Będzie kara UOKiK dla osoby zarządzającej Natural Pharmaceuticals?

Suplementy diety na odległość. Kara UOKiK dla osoby zarządzającej

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce Natural Pharmaceuticals w Warszawie zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Firma ta sprzedaje suplementy diety na odległość – można je zamówić przez internet, telefon lub wypełniając wydrukowany kupon zamówienia. Jednocześnie Prezes Urzędu wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na osobę zarządzającą tą firmą, która mogła umyślnie doprowadzić do naruszenia praw konsumentów.

- Każdy konsument ma prawo do rzetelnej, niewprowadzającej w błąd informacji, zawierającej wszelkie niezbędne dane o produkcie. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ich prawidłowego przedstawienia, tak by konsument mógł podjąć świadomą decyzję o zakupie. W postępowaniu sprawdzimy, czy firma sprzedająca suplementy diety przedstawiała klientom transparentne informacje o zakupie. Sankcja finansowa może także zostać nałożona na osobę zarządzającą spółką – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przeczytaj także: Inspekcja Handlowa skontrolowała jakość paliw na stacjach

Jakie zarzuty wobec Natural Pharmaceutical ma UOKiK?

Wątpliwości Urzędu budzi:

- Nietransparentne informowanie konsumentów o udziale w programie corocznych dostaw (subskrypcja).

Informacja o udziale w programie regularnych dostaw została napisana małą czcionką na dole druku do składania zamówienia. W przypadku zaś zamówień telefonicznych formuła, która o tym mówi, jest odczytywana przez konsultanta bardzo szybko, a konsument nie bierze aktywnego udziału w tej rozmowie, co może utrudniać podjęcie przez niego świadomej decyzji o zakupie. Ponadto w części realizowanych zamówień spółka w potwierdzeniu zamówień składanych internetowo mogła w ogóle nie informować konsumentów, że wzięli udział w programie regularnych dostaw.

- Prezentowanie potwierdzenia złożenia zamówienia w sposób mogący wprowadzać w błąd.

Po złożeniu zamówienia drogą internetową na darmową próbkę produktu, konsumentowi wyświetlana jest strona z potwierdzeniem złożenia zamówienia i równocześnie pokazuje się oferta specjalna – co do zasady na roczny zapas produktu w obniżonej cenie wraz z upominkiem. Informacja z potwierdzeniem zamówienia bezpłatnego produktu została przedstawiona niewielką czcionką, a wyeksponowany został przycisk do złożenia zamówienia odpłatnej wersji suplementu. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” nie jest jednak potwierdzeniem wysłania zamówienia na darmowy miesięczny zapas suplementu diety, ale dotyczy odpłatnego rocznego zapasu tego produktu. Może to powodować, że konsument nieświadomie lub przypadkowo go zamówi.