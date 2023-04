Będzie tarcza dla przedsiębiorców z pogranicza

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wielokrotnie apelował do przedstawicieli władz publicznych o przyznanie rekompensat przedsiębiorcom poszkodowanym w związku z ograniczeniami wolności działalności gospodarczej ustanowionymi na terenie przy granicy z Białorusią. Przedmiotowe ograniczenia obejmują zarówno zakaz przebywania w strefie nadgranicznej na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego, jak i zawieszenie ruchu na przejściu granicznym w Bobrownikach.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik poinformował o przygotowaniu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii programu wsparcia dla firm z województwa podlaskiego w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach od 10 lutego 2023 r.



Pismem z 14 lutego 2023 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrudnień powstałych w związku z zaistniałą sytuacją, wskazując, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej przez organy władzy publicznej, nawet jeżeli jest ono uzasadnione zaistnieniem ważnych przyczyn, powinno być powiązane z zapewnieniem wsparcia podmiotom najbardziej poszkodowanym wskutek zastosowania takiego rozwiązania.



Regulacje mające na celu uruchomienie postulowanego przez Rzecznika MŚP programu wsparcia zostały dodane w formie poprawki do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druki sejmowe nr 3096 i 3096-A). Ustawa ta została uchwalona przez Sejm RP 14 kwietnia 2023 r., po czym przekazano ją do rozpatrzenia w Senacie RP.

Rekompensaty dla przedsiębiorców z pogranicza polsko-białoruskiego

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Rozwoju oraz Technologii program wsparcia przewiduje przyznanie rekompensat podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne, w zakresie: gastronomii, wymiany walut oraz sprzedaży detalicznej towarów w sklepach, na straganach i targowiskach lub świadczenia usług hotelarskich. Warunkiem ubiegania się o rekompensatę będzie niezaleganie z należnościami publicznymi oraz uzyskanie 50 proc. spadku przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego (jeden z dwóch poprzednich lub – co do zasady – analogiczny w roku ubiegłym).



W akcie prawa miejscowego wojewoda będzie mógł określić także inne zakresy działalności gospodarczej, których prowadzenie na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne, będzie uprawniało do ubiegania się o przyznanie rekompensaty.

Ponadto wojewoda, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wyżej wskazane, które prowadzą działalność na obszarze powiatu, w którym położone jest zamknięte przejście graniczne, gdy okoliczności mające związek z czasowym zawieszeniem ruchu na przejściu granicznym, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Tarcza dla pogranicza - co to za program

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 14 kwietnia 2023 r. wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik poinformował także, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu „Tarcza dla Pogranicza”, w ramach którego możliwe będzie wypłacenie rekompensat przedsiębiorcom poszkodowanym w związku z wprowadzeniem zakazu przebywania na terenie przy granicy z Białorusią. Wspomniany program ma stanowić uzupełnienie dla ustanowionych dotychczas środków pomocowych wypłacanych na podstawie regulacji ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 425).

Zakres zastosowania wprowadzonych na podstawie powyższej ustawy instrumentów wsparcia okazał się zbyt wąski, w związku z czym Rzecznik MŚP konsekwentnie zabiegał o przyjęcie uzupełniających regulacji, które pozwoliłby na wypłacenie poszkodowanym przedsiębiorcom pełnych rekompensat za szkody doznane w wyniku wprowadzonych przez władzę publiczną ograniczeń.



Rzecznik MŚP zauważa, że przedstawiona 14 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie rządowego programu „Tarcza dla Pogranicza” to dobra wiadomość, niemniej jednak wciąż potrzebne jest uruchomienie konkretnego programu pomocowego, z którego mogliby skorzystać poszkodowani przedsiębiorcy.