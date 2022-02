Będziemy płacić kaucję za szklane i plastikowe butelki. Zwroty w sklepach bez paragonów

Zgodnie z przedstawionym projektem system kaucyjny obejmie plastikowe butelki (do 3 litrów) oraz na szklane (do 1,5 litra).

Kaucje będą pobierane od klientów w momencie zakupu. Pieniądze odzyskamy przy zwrocie butelki.

Butelki odbierać będą musiały wszystkie sklepy powyżej 100 m kw. Tym o mniejszej powierzchni same zdecydują, czy chcą uczestniczyć w systemie.

Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

Jak wyjaśnił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, system kaucyjny obejmie butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5l.

Przedsiębiorcy, wprowadzający napoje w ww. opakowaniach będą mieli obowiązek zapewnienia, w ramach utworzonego systemu kaucyjnego, poziomu selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań. Docelowo do roku 2030 – 90% wprowadzonych opakowań danego rodzaju. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnego zbierania wprowadzający będą ponosili opłatę produktową

– powiedział.

Kto tworzy system

Wiceminister Ozdoba zaznaczył, że system kaucyjny będą tworzyć wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem. Projekt ustawy pozostawia dużą swobodę przedsiębiorcom w tworzeniu systemu. Określa jednak warunki, które taki system powinien spełniać. Wprowadzających reprezentował będzie jeden podmiot. Reprezentant wprowadzających uczestniczących w systemie będzie składał ministrowi właściwemu ds. klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Uruchomienie systemu będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego ds. klimatu. Podmiot reprezentujący będzie zobowiązany złożyć ministrowi wniosek o wydanie zezwolenia na uruchomienie systemu kaucyjnego nie później niż 6 miesięcy przed planowanym jego uruchomieniem.

Pomimo, że system kaucyjny nie będzie obowiązkowy, to jednak wymóg uzyskiwania poziomów selektywnego zbierania jedynie poprzez system kaucyjny skłoni przedsiębiorców do tworzenia takich systemów. W przypadku nieprzystąpienia do systemu przedsiębiorcy będą obowiązani do uiszczenia opłaty produktowej.