Bee.pl ułatwia zakupy dla uchodźców

Sklep internetowy Bee.pl od początku wybuchu wojny podejmuje działania mające na celu wsparcie materialne uchodźców z Ukrainy. Od niedawna sklep zachęca do pomocy także swoich klientów – na stronie można zrobić zakupy dla Ukraińców z listy najbardziej potrzebnych artykułów w niskich cenach. Sklep nie czerpie korzyści finansowych z ich sprzedaży, a kupujący sami decydują, gdzie trafi ich pomoc. Do wyboru jest wysyłka pod wskazany adres lub dostarczenie paczki bezpośrednio do białostockiego Urzędu, który doręczy ją potrzebującym.

Zakupy dla uchodźców w Bee.pl

– Zależało nam na tym, aby osoby chcące pomóc Ukraińcom mogły zrobić to w jak najprostszy sposób, – wystarczy wybrać produkty z listy, dodać je do koszyka, opłacić zamówienie i wskazać adres wysyłki, dlatego postawiliśmy na formułę, analogiczną do standardowych zakupów online – mówi Joanna Bruszewska, pełniąca obowiązki Brand Managera w Bee.pl. – Artykuły w niskich cenach, na których nie zarabiamy jako firma, zostały przez nas specjalnie wyselekcjonowane, dzięki czemu klient nie musi przechodzić przez całą ofertę. Na liście znajdują się produkty spożywcze, środki higieniczne oraz kosmetyki. Nie ograniczamy naszej akcji czasowo – tak długo jak pomoc będzie potrzebna, będziemy jej udzielać – dodaje Joanna Bruszewska.



Akcja dla klientów to nie jedyna inicjatywa jaką podjęły marki należące do Glosel – oprócz Bee.pl jest to również księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl.