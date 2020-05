Beyond Meat korzysta na kłopotach firm mięsnych

Pomimo zamknięcia punktów największych odbiorców, kwartalna sprzedaż Beyond Meat wzrosła o 141 proc., osiągając wartość 97 milionów dolarów. Producent zamienników mięsa nie zamierza na tym poprzestać.

Beyond Meat, znane z wegetariańskich burgerów, odnotowało wyniki kwartalne powyżej oczekiwań analityków: ogólna sprzedaż netto wzrosła o 141,4 proc., do 97,1 mln dolarów. Chociaż był to najniższy wzrost od co najmniej pięciu kwartałów, to i tak znacznie przekroczył kwotę 88,3 mln dolarów, oczekiwaną przez analityków.

Zamknięcie restauracji w marcu, w tym punktów stałych partnerów, takich jak McDonald's i Starbucks, miało znaczący wpływ na sprzedaż. Dyrektor generalny firmy, Ethan Brown, powiedział, że sprzedaż dla usług gastronomicznych w marcu była o około 23 proc. niższa i że zamknięcia restauracji będą odczuwalne także w drugim kwartale.

Uderzające jest jednak to, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 12 proc. Co się za tym kryje? Wyjaśnienie można znaleźć m.in. w rosnącym niedoborze mięsa w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że ​​ludzie częściej odkrywają wegetariańskie substytuty.

Tyson Foods, jeden z największych producentów mięsa w kraju, zamknął kilka fabryk po wykryciu koronawirusa u pracowników. Zakłady produkujące wieprzowinę utraciły nawet 1/3 mocy przetwórczych. W rezultacie ceny hurtowe wzrosły w ubiegłym tygodniu o prawie 30 proc., podczas gdy ceny wołowiny osiągnęły rekordowe poziomy.

- To jest czas dla naszej branży - powiedział Brown w rozmowie z Yahoo Finance. - Musimy upewnić się, że jesteśmy odpowiedzią na dzisiejsze problemy - powiedział odnosząc się do przyczyny rozprzestrzeniania się koronawirusa: konsumpcji i handlu zanieczyszczonym mięsem na targu w Wuhan.

- Tego lata będziemy agresywni w zakresie cen. To ma sens. Wykorzystamy lato jako okazję do przyciągnięcia nowych klientów i zwiększenia całkowitej bazy konsumentów - dodał Brown, który jest również skłonny poświęcić marżę.

Częściowo z tego powodu producent odracza swoją prognozę na 2020 r. W pierwszym kwartale Beyond Meat odnotowało zysk netto w wysokości 1,8 mln dolarów, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 6,6 mln dolarów rok wcześniej. Teraz analitycy ponownie oczekiwali straty.