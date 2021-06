Bez GOZ firmy spożywcze mogą mieć trudności z pozyskaniem jakiegokolwiek finansowania

Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightowej 4CF; fot. PTWP

Producenci żywności, którzy nie pójdą w stronę GOZ, mogą w najbliższej przyszłości odejść w zapomnienie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF.

Ci, którzy mają kapitał, nie chcą go już lokować w branże i w przedsiębiorstwa, które są wybitnie wysokoemisyjne.

Przedsiębiorcy nie spełniający nowych wysokich kryteriów środowiskowych mogą mieć trudności z pozyskaniem finansowania.

Podstawową i najważniejszą korzyścią przemawiającą za wdrażaniem w firmach spożywczych rozwiązań GOZ, jest możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Podejmowanie przez branżę spożywczą działań zmierzających ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego to nie dobrowolna opcja, a konieczność. Coraz powszechniejsze są obecnie zielone łańcuchy dostaw, redukcja plastiku i dążenie do niskoemisyjności oraz inne rozwiązania zmniejszające koszty zewnętrzne ponoszone przez otoczenie na skutek działalności firm. Jednak cały czas tych działań jest za mało, ciągle są one niewystarczające. Jak zatem zachęcić przedsiębiorstwa do sięgania po rozwiązania GOZ? Jak im pokazać korzyści z tego wynikające?

Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF mówi w rozmowie z serwisem GOZ, że główną korzyścią jest dostęp do finansowania.

– Jeżeli przetwórcy i producenci nie zaczną zmieniać modeli biznesowych i zmniejszać swojego śladu środowiskowego, stanie się z nimi to, co stało się z energetyką. Obecnie słyszy się, jak związki zawodowe w Tauronie proszą, aby nie zamykać Grupy Tauron. Pytają, dlaczego ma zostać zlikwidowana? Otóż dlatego, że nie ma finansowania. Nie ma inwestorów, kredytów, nie ma też pomocy publicznej, ponieważ jest ona niedozwolona. Nikt nie chce dać pieniędzy na stary model węglowy energetyki. Tak wyglądało to nawet przed pojawieniem się pakietu taksonomicznego Unii Europejskiej – tłumaczy.

– Ci, którzy mają kapitał, nie chcą go już lokować w branże i w przedsiębiorstwa, które są wybitnie wysokoemisyjne, czyli przez anachronizm swojego modelu biznesowego sprzeczne z Europejskim Zielonym Ładem i z celami szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Ekspert podkreśla, że nie chodzi tylko o to, że firmy spożywcze nie będą miały dostępu do preferencyjnych kredytów czy innego niskooprocentowanego finansowania, ale może tak się zdarzyć i nie jest to nierealna wizja, że przedsiębiorcy nie spełniający nowych wysokich kryteriów środowiskowych mogą mieć trudności z pozyskaniem jakiegokolwiek finansowania.