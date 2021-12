Bezobsługowa Żabka Nano w Decathlonie (galeria)

Debiut sklepu autonomicznego w modelu store-in-the-store

– Od czerwca br. otworzyliśmy już kilkanaście bezobsługowych placówek Żabka Nano w bardzo różnych lokalizacjach m.in. na dworcu, metrze, w centrach miast czy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obecnie debiutujemy z nową wersją Żabki Nano w modelu store-in-the-store. Dzięki specjalnej konstrukcji modułowej placówkę możemy uruchomić w bardzo krótkim czasie, w Piasecznie trwało to ok. doby. Pilotaż zaplanowany jest w sieci Decathlon, cieszymy się, że wspólnie możemy budować nową wartość dla klientów – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Żabka Nano - jak to działa?

Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Żabka Nano - co w ofercie?

Asortyment w Żabce Nano w Decathlonie jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. Znajdzie się w nim w sumie około 450 produktów odpowiadających na potrzeby osób, które preferują zdrowy i aktywny tryb życia. Wśród nich m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe czy świeżo mielona kawa z ekspresu. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żabce Nano będzie mogła przebywać jedna osoba.

Żabka Nano została stworzona w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację. Projekt idealnie wpisuje się w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – Żabka Nano do swej działalności wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.