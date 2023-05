Bezpłatne chipowanie zwierząt w CH Tulipan

Po raz kolejny Centrum Handlowe Tulipan wraz z Auchan wspiera zwierzaki – i te, które mają ukochanych właścicieli i te, które wciąż czekają na dom. Do końca maja trwa zbiórka karmy dla podopiecznych Fundacji Azyl w Łodzi, która troszczy się o bezdomne zwierzęta bez względu na wiek, rasę czy gatunek. Pod opieką Fundacji znajduje się kilkadziesiąt zwierząt, dlatego każda pomoc jest bardzo cenna. Karmę i przysmaki przynosić można do specjalnie oznaczonych koszy ustawionych wzdłuż linii kas w Auchan lub do punktu informacyjnego.

Dodatkowo, już 20 maja w godzinach od 11:00 do 16:00 w specjalnym punkcie przy wejściu do CH Tulipan mieszkańcy Łodzi będą mogli bezpłatnie zachipować i zaszczepić przeciwko wściekliźnie psy i koty. By skorzystać z usługi, należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia czworonoga.

- Akcja pomocy podopiecznym Fundacji Azyl na stałe wpisała się w kalendarz działań w CH Tulipan. Zawsze wspieramy inicjatywę Auchan i zachęcamy wszystkich naszych klientów do tego samego! Czworonogi są członkami wielu naszych rodzin, dlatego musimy o nich dbać tak, jak na to zasługują. A tym zwierzakom, które jeszcze domu nie mają, powinniśmy pomóc, aby również żyły w godnych warunkach i jak najszybciej znalazły kochających właścicieli – mówi Katarzyna Woźniak, Dyrektor Centrum Handlowego Tulipan w Łodzi.