Bezpośrednie kontakty wracają do gry. Konsumenci czują się bezpiecznie

fot. wraca chęć na zakupy stacjonarne, kontakty bezpośrednie, wizyty w hotelach, shutterstock

Wyniki opracowanego przez firmę doradczą Deloitte badania Global State of the Consumer Tracker pokazują, że poziom poczucia bezpieczeństwa wzrósł we wszystkich badanych aktywnościach konsumenckich, a w przypadku pobytu w hotelu oraz usług wymagających bezpośredniego kontaktu jest nawet najwyższy w historii tej analizy. 47 proc. z nas sen z powiek spędzają natomiast obawy o utrzymanie pracy, a ponad trzy czwarte niepokoi się o zdrowie członków rodziny. Polscy konsumenci najbardziej w Europie obawiają się o zdrowie bliskich.

Opracowany przez Deloitte indeks niepokoju w ciągu miesiąca spadł o 18 p.p. Większy spadek indeksu w Polsce odnotowano wcześniej tylko raz – w grudniu 2020 r. Obecnie różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły wynosi -5 proc.

– Bez wątpienia przyczyną polepszenia nastrojów jest powiększające się grono zaszczepionych i spadek liczby zachorowań. Podobny trend widać zresztą w całej Europie. Wszystkie badane przez nas kraje w regionie odnotowały spadki indeksu niepokoju. Największe Polska i Irlandia – po 18 p.p. oraz Francja – 14 p.p. – mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

W perspektywie globalnej, niezmiennie od początku badania najniższy poziom niepokoju wywołanego pandemią jest w Niemczech – -30 proc. (-4 p.p.). Na drugim końcu skali są Indie, gdzie indeks niepokoju wynosi aż 40 proc. To drugi najwyższy wynik w tym kraju i na świecie w historii badania Deloitte.

Jednocześnie tylko nieznacznie spadł poziom obaw o zdrowie członków rodziny. Przyznaje się do nich 76 proc. zapytanych, a więc tylko o 3 p.p. mniej niż miesiąc temu. Tym samym polscy konsumenci niepokoją się o to najbardziej w Europie. Na świecie jesteśmy na piątym miejscu. – Na niemal niezmienionym poziomie utrzymuje się poziom niepokoju o własne zdrowie. Mówi o nim 62 proc. naszych ankietowanych – mówi Krzysztof Wilk, partner associate w dziale Doradztwa Podatkowego, lider praktyki Life Sciences & Health Care, Deloitte.