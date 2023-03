Białe truskawki Florida Pearl w Biedronce. Ile kosztują?

W Wielkiej Brytanii produkt ten podbił rynek. Sprzedawała go sieć Marks&Spencer. Teraz jest już w Polsce. Sprzedaje go Biedronka. Wcześniej biała truskawka pojawiła się w sieci Makro, sklepach Carrefour i w Stokrotce - informuje serwis warszawawpigulce.pl.

Truskawki Florida Pearl w Biedronce

Zapytaliśmy Biedronkę o nową ofertę.

- W sieci Biedronka stale pracujemy nad rozwijaniem naszej oferty, by jak najwięcej klientów mogło znaleźć produkty odpowiednie dla siebie we wszystkich kategoriach. W marcu br. po raz pierwszy wprowadziliśmy do sprzedaży białe truskawki Florida Pearl, które można nabyć w wybranych sklepach Biedronka w cenie 9,99 zł za opakowanie 175 g. Konsystencja białych truskawek, które należą do kategorii premium, jest nieco bardziej miękka niż czerwonych, a ich smak charakteryzuje się niską kwasowością i subtelnym aromatem ananasa. W ofercie Biedronki tradycyjnie znajdują się również czerwone truskawki w cenie 14,99 za opakowanie 500 g. Mamy nadzieję, że szeroka oferta truskawek w Biedronce znajdzie uznanie wśród najbardziej wymagających klientów, otwartych na nowe smaki - mówi nam Konrad Reps, starszy kupiec w sekcji zakupu owoców sieci Biedronka.

Białe truskawki Florida Pearl, fot. mat. pras. Biedronka

Czym jest truskawka Florida Pearl

Truskawka Florida Pearl jest średniej wielkości, ma stożkowaty kształt, a także może mieć kształt serca. Jej skórka czasami przybiera lekko różowawy odcień, gdy jest w pełni dojrzała. Owoc cechuje się dobrą jędrnością i trwałością po zbiorach - zapewniają hodowcy. Średni okres przydatności tej odmiany do spożycia wynosi około sześciu dni.