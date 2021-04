BIEC: Zmniejsza się szansa na znalezienie pracy

Eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) zwracają uwagę na niewielką podaż ofert pracy trafiających do urzędów pracy oraz ich niedostosowanie do kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych.

Jak informuje BIEC, Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w kwietniu 2021 r. wzrósł w porównaniu do marca o 0,4 punktu.

Przez ostatnie cztery miesiące Wskaźnik Rynku Pracy malał, jednak w ciągu ostatniego roku charakteryzuje się on zwiększoną zmiennością, co odzwierciedla niepewność wśród uczestników rynku, w tym niepewność co do polityki kadrowej w firmach.

Przedsiębiorstwa dość ostrożnie podchodzą do tworzenia nowych miejsc pracy, co zmniejsza szanse zatrudnieniowe wśród osób poszukujących pracy.

