Biedronka 50 mln zł, Lidl 20 mln zł, a IKEA 30 mln zł - czyli ile podatku będą miesięcznie płaciły sieci

Podatek handlowy to jedna z wielu nowych danin wprowadzonych w 2021 roku. Choć nie ma jeszcze oficjalnej zgody na taki podatek, resort finansów już zapowiada jego pobór. Money.pl wylicza, kto i ile zapłaci w ramach nowej daniny.

Serwis podaje, że nawet 200 firm będzie musiało opłacić daninę do 25 lutego za styczeń. Wówczas do budżetu wpłyną pierwsze, niemałe pieniądze – łącznie od 1,5 do 2 mld złotych. Money.pl wylicza, ile zapłacą największe sieci handlowe. Oto przykłady:

Jeronimo Martins będzie musiał płacić po około 50 mln zł

Lidl zapłaci około 20 mln zł miesięcznie

Rossmann musi szykować się na wydatek rzędu 12 mln zł miesięcznie

Sieć Euro RTV AGD zapłaci około 8 mln zł

Firma Neonet zapłaci około 30 mln zł

IKEA również zapłaci ok. 30 mln zł





