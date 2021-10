Biedronka: 70% przekazywanej do OPP żywności w Polsce pochodzi od nas

Żywność z bliskim terminem do spożycia przekazywana jest ponad 100 organizacjom charytatywnym w Polsce.

W 2020 roku niemal 2 tys. sklepów sieci Biedronka brało udział w tym programie, a jej całkowita wartość to ponad 130 mln zł.

Sieć rozpoczęła budowę systemu przekazywania żywności do OPP w 2016 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

- Cieszę się, że nasz budowany od lat program może przyczynić się do poprawy losów osób najbardziej potrzebujących. Wiem, że również dla naszych pracowników to działanie jest bardzo ważne, bo pomaga nam wszystkim pamiętać o tym, że w życiu ważne jest również to, by pomagać innym i dbać o środowisko, a dla Biedronki to jeden z kluczowych obszarów działania pozabiznesowego - mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.