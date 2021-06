Biedronka czeka na zgłoszenia do konkursu Piórko 2021

Pieniądze i przepustka do kariery czekają w konkursie Biedronki; fot. materiały prasowe

Jeszcze tylko przez tydzień można nadsyłać ilustracje do konkursu Biedronki Piórko 2021.

Odpowiedź na pytanie: „Jak wziąć udział?” jest prosta. Debiutujący twórcy powinni zarejestrować się na stronie piorko.biedronka.pl do 28 czerwca br. Trudniejsze jest pytanie: „Jak wygrać 100 tys. zł nagrody głównej?”. Radą służą jurorzy konkursu w kategorii Ilustracje, którzy opowiadają też o tym, jak konkurs Piórko zmienił się od pierwszej edycji.

Biedronka organizuje Piórko od 2015 roku. Od początku zasady konkursu są takie same: mogą do niego przystąpić tylko ci twórcy, którzy nie mają w dorobku publikowanych prac, mają za to wystarczająco dużo pomysłowości i talentu, by zachwycić jurorów. Laureaci kategorii Tekst i Ilustracje otrzymują po 100 tys. zł nagrody każdy. Stworzona przez nich książka, adresowana do odbiorcy w wieku 4-10 lat, trafi jesienią do wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Do 28 czerwca trwa nabór ilustracji do zwycięskiego opowiadania w pierwszym etapie konkursu, autorstwa Justyny Woźniak.