Biedronka: dłużej otwarte sklepy i „Czerwcowe Rabato-godziny”

Biedronka przygotowuje się w specjalny sposób do każdego długiego weekendu, aby zapewnić klientom możliwość nabycia ich ulubionych towarów w możliwie niskich cenach, ale również zaoferować wydłużone godziny pracy sklepów i – to nowość – wyjątkowe okazje cenowe na szereg produktów. Tak będzie i tym razem przez cały tydzień z wyłączeniem Bożego Ciała, kiedy to wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte.

- Ponad 3300 placówek sieci będzie od poniedziałku do soboty otwierać się już o godz. 6:30, a niemal 3000 z nich będzie czynnych aż do 23:30 lub dłużej. Komfort klientów jest dla nas najważniejszy i staramy się zapewnić go w stopniu maksymalnym – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

Jednocześnie w długoweekendowym tygodniu we wszystkich sklepach w Polsce w godzinach 20 – 23:30 klienci sieci będą mogli nabyć popularne produkty w znacznie niższych cenach dzięki akcji „Czerwcowe Rabato-godziny”:

w poniedziałek, 5 czerwca – olej rzepakowy 1 litr w cenie 6,49 zł (przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka; cena regularna 8,99 zł);

we wtorek, 6 czerwca brykiet 2,5 kg w cenie 6,99 zł (z kartą MB w promocji 1+1; cena regularna 13,99 zł);

w środę, 7 czerwca piwo Somersby o smaku jabłkowym 0,4 l w cenie 3,49 zł (z kartą MB przy zakupie dwóch; cena regularna 5,49 zł);

w piątek, 9 czerwca piwo Żubr 0,5 l w cenie 2,49 zł (cena regularna 2,99 zł) oraz banany premium luz w cenie 3,99 zł za 1 kg (cena regularna 6,99 zł);

w sobotę, 10 czerwca piwo Lech premium puszka 0,5 l w cenie 2,15 zł (przy zakupie 6+6; cena regularna 4,29 zł).

Informacje o konkretnych godzinach pracy swojego ulubionego sklepu klienci znajdą m. in. w aplikacji Biedronka na swoich smartfonach a dane na temat oferty objętej akcją „Czerwcowe Rabato-godziny” w sklepach na stronie www.biedronka.pl.