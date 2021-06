Biedronka: Dobra i solidna praca daje naszym pracownikom poczucie stabilizacji

Twarzą najnowszej kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” są pracownicy i ich najbliżsi; fot. materiały prasowe

„Biedronka to MY. Codziennie” to hasło najnowszej kampanii sieci Biedronka. W spotach akcji wystąpili pracownicy sieci i opowiedzieli o wartościach, które zespół Biedronki wyznaje i wciela w życie na co dzień.

Kim są bohaterowie kampanii? To ludzie spełnieni: Anita Drzewiecka, która pracuje na stanowisku sprzedawcy-kasjera, kierowniczka sklepu Leokadia Czopowik oraz Mariusz Janc, pracownik magazynu. W kampanii wzięli udział także ich najbliżsi – małżonkowie, narzeczeni, dzieci i wnuki.

- Za sukcesem Biedronki stoi ponad 70 000 tysięcy pracowników, którzy codziennie realizują ważną misję społeczną, dając Polakom pewność, że w naszym sklepach zawsze zaopatrzą się w niezbędne produkty. Jako odpowiedzialny pracodawca oferujemy dobrą pracę opartą na wartościach, które na co dzień wcielamy w życie. Stabilność zatrudnienia, szerokie możliwości rozwoju, solidna polityka wynagrodzeń, bogata oferta programów wsparcia – tak dbamy o naszych pracowników. W Biedronce wierzymy, że dobra i solidna praca daje naszym pracownikom poczucie stabilizacji i spokoju, które pozytywnie wpływają na jakość ich życia - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny w sieci Biedronka.

Za kreację i produkcję spotu kampanii odpowiada KLN Studio Filmowe, a za planowanie i zakup mediów - dom mediowy Wavemaker.



Przypomnijmy, w styczniu Biedronka uruchomiła specjalną podstronę na której można sprawdzić poziom wynagrodzeń pracowników firmy. W sklepie Biedronka wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca kasjer wynosi 3250 – 3600 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy; pracownika sklepu lub kasjera 3200 – 3450 zł brutto miesięcznie na początek; starszego sprzedawcy 3250 – 3600 zł brutto; zastępcy kierownika 3750 – 4400 zł brutto a kierownika 4900 zł – 5500 zł brutto miesięcznie.