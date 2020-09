Biedronka dołącza do proekologicznej akcji

fot. mat. pras.

#NiechZyjePlaneta jest długofalową akcją prowadzoną przez Ringier Axel Springer Polska, która zachęca Polaków do działań proekologicznych i do zmiany codziennych nawyków, by chronić Ziemię. Sieć Biedronka została Partnerem Strategicznym akcji i będzie wspierać działania promowane w ramach inicjatywy.

Biedronka, największa sieć dyskontów w Polsce, włącza się do projektu #NiechZyjePlaneta, dzięki któremu miliony jej klientów dowiedzą się, jak propagować dobre zwyczaje i nawyki proekologiczne.

W ramach akcji #NiechZyjePlaneta, w serwisach Ringier Axel Springer Polska powstają edukacyjne infografiki, artykuły, quizy oraz materiały wideo. Wszystko po to, by zachęcać użytkowników do podejmowania określonych wyzwań. We wrześniu tematem przewodnim #NiechZyjePlaneta jest ograniczanie spożycia mięsa. W lipcu zwracano uwagę na oszczędzanie wody, a w sierpniu w ramach inicjatywy, podkreślane były korzyści płynące z zakupów lokalnych.