Biedronka gra w zielone

Biedronka to największa sieć handlowa w Polsce. Przy takiej skali działalności emisje biznesu też są znaczne - w 2022 r. było to 21 634 tys. ton CO2. Aż 92,7 proc. z nich przypada (to specyfika całej branży) na tzw. emisje pośrednie zakresu 3., czyli powstałe w zewnętrznym łańcuchu dostaw i usług - podaje wnp.pl.