Biedronka, HalfPrice i Z pieca rodem najemcami Portu Łódź

Pierwsze półrocze tego roku to dla Portu Łódź nowe umowy najmu; fot. materiały prasowe

W ostatnich miesiącach Port Łódź powitał w gronie najemców nowe marki. W portfolio Centrum znalazły się m. in. sklepy Biedronka i Makalu oraz sieć piekarni „Z pieca rodem”, po wakacjach planowane są kolejne otwarcia: HalfPrice oraz sklep CCC w nowej odsłonie.

- Centra handlowe powoli wychodzą z pandemicznego dołka, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że przed nami bardzo długi proces by chociaż częściowo odrobić straty powstałe w wyniku pandemii i lockdownów. Port Łódź z kryzysu nie wyszedł bez szwanku, ale w miarę obronną ręką, odnotowując najniższy w Łodzi spadek liczby klientów. Wpływ na to miało kilka czynników za które klienci bardzo nas cenią. Po pierwsze obecność sklepu IKEA, którego w większości nie obejmowały ograniczenia w działalności handlowej. Po drugie parking na ponad pięć tysięcy miejsc i szerokie alejki w pasażach, co gwarantowało poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas zakupów, szczególnie w okresach, gdy centra handlowe funkcjonowały w pełnym zakresie usług, ale w ścisłym reżimie sanitarnym – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Pierwsze półrocze tego roku to dla Portu Łódź także nowe umowy najmu. W marcu swój sklep na terenie Centrum otworzyła popularna Biedronka. Nowy operator spożywczy zajął powierzchnię 1 000 mkw. i tym samym uzupełnił ofertę Portu Łódź o asortyment spożywczy. W maju tego roku w Centrum pojawiła się marka Makalu oferująca modę damską. Do nowego sklepu w łódzkim centrum zaprasza też sieć piekarni i cukierni „Z pieca rodem”. Już niedługo w portfolio Portu Łódź znajdą się kolejni najemcy.

Port Łódź wraz ze strategicznym partnerem sklepem IKEA, jest największym podmiejskim Centrum Handlowym w regionie.