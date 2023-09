Biedronka Home z nową ofertą dla studentów

W Polsce studiuje ponad milion młodych osób, a co roku nowe indeksy trafiają do około 400 tys. Wiele z nich rozpoczynając naukę na wymarzonych kierunkach, rozpoczyna również samodzielne życie, często w miastach oddalonych o setki kilometrów od rodzinnych domów. W związku z tym muszą zacząć radzić sobie samodzielnie, także w zakresie przygotowywania posiłków w nowym, studenckim mieszkaniu. Studencka kieszeń najczęściej świeci pustkami, dlatego Biedronka, biorąc to pod uwagę, dopasowała ofertę dla żaków do ich niewysokich budżetów.

Akcja sklepu internetowego Biedronka Home skierowana do studentów i trwająca do 1.10. zawiera katalog niemal 80 produktów, które sprawdzą się w akademiku, wynajmowanym samodzielnie pokoju, a nawet w studenckiej kawalerce. Do najważniejszych trzeba zaliczyć: kuchenkę mikrofalową Adler 20 l. w cenie 299 zł (wcześniej 399 zł), szklany czajnik elektryczny 1,7 l za 69,90 zł, czajnik elektryczny 1,8 l w cenie 169 zł (wcześniej 199 zł), patelnię MG Home Basico z filcowym protektorem (24 i 28 cm szerokości) w cenach 69,90 zł i 89 zł, opiekacz do kanapek za 69,90 zł, toster Hoffen za 79,99 zł, toster Burgundy za 199 zł (wcześniej 249 zł) oraz pralko-wirówkę turystyczną Mesko za 259 zł (wcześniej 299 zł).

Biedronka Home proponuje również atrakcyjne ceny na inne przydatne na co dzień produkty. Na przykład telewizor UD 24-cal. z Androidem w cenie 699 zł (z dostawą gratis), wybór składanych materaców Thommy w różnych kolorach i wzorach o wymiarach 190x63x8 cm za 139 zł (wcześniej 149 zł) i materac Blaupunkt z wbudowaną pompką elektryczną o wymiarach 203x157 cm za 309 zł (wcześniej 329 zł). W Biedronka Home znajdziemy również duży wybór soniczno-jonowych szczoteczek do zębów w cenie 189 zł (wcześniej 249 zł) oraz wiele potrzebnych gadżetów elektronicznych – słuchawki (w tym bezprzewodowe), smartwatche, ładowarki i kable do urządzeń, ale również regały na książki i lampki biurkowe, które przydadzą się na pewno przed sesją egzaminacyjną.

- Każdy student w Polsce może w dowolnej chwili przez stronę Biedronka Home poszukać produktów, które sprawdzą się w różnych sytuacjach. U nas kupi je w najlepszych cenach. Do 1.10. w sklepie dostępna jest specjalna akcja dla studentów, w ramach której mogą znaleźć produkty potrzebne podczas wyposażania pierwszego mieszkania. Dodatkowo Biedronka Home umożliwia w wielu przypadkach darmową dostawę do paczkomatu lub pod wskazany adres w całym kraju. To również bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia kupujących - mówi Kamila Frąckowiak-Jankowski, starsza menedżerka ds. e-commerce w sieci Biedronka

Biedronka Home to sklep internetowy sieci Biedronka, który zadebiutował w wakacje 2022 roku. Pod adresem home.biedronka.pl można kupić w bardzo dobrych cenach wiele przedmiotów niezbędnych w każdym domu. Nie dziwi zatem, że klienci odwiedzili dotąd sklep Biedronka Home już ponad 35 mln razy, dokonując wielu transakcji.