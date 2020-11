Biedronka i Action za Intermarche w Galerii Tomaszów

fot. materiały prasowe

W grudniu w Galerii Tomaszów swoją działalność zainauguruje Biedronka, która została nowym operatorem spożywczym centrum. W tym samym czasie planowane jest także otwarcie pierwszego w Tomaszowie Mazowieckim dyskontu niespożywczego Action.

Nowe sklepy dołączą do grona największych najemców galerii, zajmując łączną powierzchnię ok. 2,1 tys. m2. Pomimo trwającej od marca ciężkiej sytuacji rynku handlowego, NEPI Rockcastle – główny współwłaściciel Galerii Tomaszów – porozumiał się z nowymi najemcami, którzy poszerzą i uatrakcyjnią ofertę tomaszowskiego centrum. Biedronka i Action zajmą przestrzeń, w której do kwietnia 2020 r. funkcjonował supermarket Intermarché.

Nowa Biedronka w Galerii Tomaszów to ok. 1150 m2 przestrzeni wykończonej w najnowocześniejszym formacie sieci, w którym szczególny nacisk kładzie się na atrakcyjną oraz przystępną aranżację przestrzeni i oferowanych produktów. Będzie to pierwsza Biedronka w mieście w takim formacie.

Action zaoferuje na powierzchni ok. 950 m2 szeroki wybór produktów w 14 kategoriach – od wyposażenia domu, biura i ogrodu, poprzez odzież, zabawki, akcesoria hobbystyczne, sportowe, dla majsterkowiczów, po kosmetyki i detergenty czy przekąski

.- Od kilku miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby największy obiekt handlowy w mieście mógł poszczycić się rozpoznawalnym i lubianym operatorem spożywczym. Tym bardziej jesteśmy dumni z podpisania umowy ze sklepem Biedronka i mamy nadzieję, że stanie się ona w swojej kategorii sklepem pierwszego wyboru dla lokalnych mieszkańców – mówi Łukasz Lorencki, Asset Manager NEPI Rockcastle. – Action z kolei oferuje m.in. asortyment z zakresu majsterkowania czy wyposażenia domu, którego brakowało naszym klientom. Narzędzia, artykuły samochodowe i rowerowe, farby, do tego dekoracje i małe AGD - to tylko ułamek produktów oferowanych przez Action. Niech firmowe motto „niskie ceny, duży uśmiech” będzie wróżbą sukcesu udanej działalności – dodaje Łukasz Lorencki.