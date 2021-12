Biedronka i Eurocash już ukarane za przewagę kontraktową. Jaki los spotka Kaufland?

- Postępowanie jest w toku. W ostatnich miesiącach pozyskiwaliśmy dane zarówno od Kaufland, jak i jego dostawców w celu weryfikacji podejrzeń co do nieuczciwych praktyk. Kauflandowi prezes UOKiK zarzuca przedłużanie negocjacji umów rocznych, co po stronie dostawców rodzi ryzyko konieczności niekorzystnego rozliczenia dokonanych już dostaw wstecz według nowych warunków od 1 stycznia do dnia zawarcia umowy. Drugi zarzut to uzyskiwanie od dostawców nieuzgodnionych we wcześniejszych umowach rabatów retrospektywnych - informuje nas biuro prasowe urzędu.

Przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu.

Zarzuty

W czerwcu br. pisaliśmy, że prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Przedsiębiorca może w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Postępowanie zostało wszczęte po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających dotyczących polityki rabatowej 19 sieci handlowych. Zebrany materiał dał m.in. podstawy do postawienia spółce Kaufland Polska Markety zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Przewaga kontraktowa szczegółowa badana przez UOKIK

To już kolejna interwencja Prezesa UOKiK w związku ze stosowaniem nieuczciwych rabatów stosowanych przez sieci handlowe. W grudniu 2020 r. została wydana decyzja dotycząca właściciela sieci Biedronka – spółki Jeronimo Martins Polska (ponad 723 miliony złotych kary).

Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dzisiaj o nałożeniu ponad 76 mln zł kary na Eurocash – hurtowego dystrybutora żywności do blisko 80 tysięcy niezależnych polskich sklepów. Powodem takiej decyzji jest według UOKIK wykorzystywanie przez Eurocash przewagi kontraktowej wobec dostawców – w tym wobec największych światowych koncernów spożywczych.

Jak podaje Eurocash, wśród rzekomo poszkodowanych dostawców, znajdują się zlokalizowane w Polsce firmy będące częścią takich gigantów jak koncern Nestle (największy producent żywności na świecie), amerykański Kraft Heinz, francuski Danone czy też niemiecka Unternehmensgruppe Theo Müller. – Nałożenie kary na Eurocash najprawdopodobniej wzmocni dyskryminujące praktyki dostawców wobec segmentu polskich sklepów niezależnych co jeszcze bardziej pogorszy ich konkurencyjność względem sieci dyskontowych. Nie leży to ani w interesie polskiego konsumenta ani polskiej gospodarki – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash S.A.