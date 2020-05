Biedronka i Glovo z "pocztą kwiatową" na Dzień Matki

Biedronka we współpracy z Glovo na Dzień Matki przygotowała do wyboru trzy pakiety prezentowe w cenie 49,99. Oferta obowiązuje 25 i 26 maja.

- W skład zestawu nr 1 wejdzie: 15 tulipanów, czekoladki Merci 250 g, krem do ciała Nivea Soft 300 ml oraz czekolada Toblerone 100 g

- Zestaw 2 tworzy: 11 róż, praliny Raffaello 150 g, kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 200 g oraz balsam do ciała Eveline Vegan 175 ml

- Zestaw nr 3: 7 tulipanów, waniliowe Ptasie Mleczko Wedel 380 g, krem do ciała Nivea Soft 300 ml oraz herbatę czarną Lipton Yellow Label 92 torebki

Każdy z zestawów wraz z dostawą pod wskazany adres kosztuje 49,99 zł. Biedronka zapewnia możliwość wyboru sentencji z życzeniami dla Mamy, która zostanie wydrukowana na rachunku dołączonym do zakupów.

W związku z Dniem Matki 25 i 26 maja współpraca Biedronki z Glovo została rozszerzona na kolejne 4 miasta: Białystok, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów. Jak dotąd zamówienia będzie można składać również na terenie: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Płocka, Rzeszowa, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna i Lublina. W ramach współpracy Biedronki z Glovo dostępnych jest 1500 produktów.