Biedronka i Glovo z usługą ultraszybkiej dostawy BIEK

Biedronka jest pierwszą ogólnopolską siecią sklepów stacjonarnych, która poszerza swoją ofertę o ultraszybkie dostawy. Te same produkty w tych samych cenach, co w sklepach sieci Biedronka, będzie można zamawiać za pośrednictwem aplikacji Glovo w ramach usługi Biedronka Express BIEK.

Od 15 października BIEK, usługa ekspresowej dostawy oferowana wspólnie przez Biedronkę i Glovo, będzie dostępna w sześciu największych miastach Polski w promieniu 2 km od mini-centrów dystrybucyjnych Biedronki. W Warszawie są cztery takie centra zlokalizowane przy: Siedzibnej 32, Rodziewiczówny 1, Białej Floty 4 i Człuchowskiej 35. W Krakowie trzy: przy Szlak 77, Podskalu 18 i Mogilskiej 123. We Wrocławiu dwa: przy Popowickiej 99 i Rydygiera 2a, w Gdańsku dwa: przy Tandety 1 i Grunwaldzkiej 67, w Łodzi również dwa: przy Tramwajowej 17B i Śmigłego-Rydza 47, a w Poznaniu jedno - przy Towarowej 37. Klienci Biedronki korzystający z aplikacji Glovo, którzy znajdą się w promieniu działania BIEK, będą mogli po zalogowaniu się zrobić ekspresowe zakupy. Zostaną one dostarczone przez wyselekcjonowaną, dedykowaną tej usłudze grupę kurierów Glovo pracujących wyłącznie na zlecenie sieci Biedronka w ekspresowym czasie 15 minut od złożenia zamówienia, siedem dni w tygodniu w godz. 8-23 (w Warszawie w piątki i soboty do godz. 2).

Wzmocnione partnerstwo z Glovo

- Nowa usługa ultraszybkiej dostawy będzie dostępna przez siedem dni w tygodniu. Naszym priorytetem jest dogłębne zrozumienie zmieniającego się stylu życia klientów i zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby ułatwić im życie oferując jak najszerszą paletę zakupów - powiedział Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy obie firmy współpracowały nad rozwojem e-sprzedaży, umożliwiając zakupy w czasie krótszym niż 60 minut w wielu lokalizacjach. To partnerstwo wzmacnia naszą wspólną wizję i umacnia zaangażowanie Glovo w Polsce - dodał Carlos Silván, dyrektor generalny Glovo Polska.

Uruchomienie usługi Biedronka Express pod nazwą BIEK nie zmienia zasad działania sklepu internetowego Biedronki w Glovo, który funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku we wszystkich stolicach polskich województw i innych dużych ośrodkach miejskich.

Biedronka i Glovo obsługują klientów w ramach tej usługi już łącznie w 31 miastach: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Poznań, Katowice, Szczecin, Olsztyn, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Lublin, Białystok, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec, Zielona Góra, Rzeszów, Bielsko-Biała, Tychy, Częstochowa, Bytom, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Kielce i Opole. Zamówienia można składać w godzinach 10.00 - 22.30, natomiast w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu od 8.00 rano.