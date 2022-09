Biedronka i Rossmann odprowadzają najwyższy CIT spośród firm handlowych

Najwyższe podatki CIT płacą instytucje finansowe. Zgodnie z wynikami badań Polityki Insight wśród 13 indywidualnych podmiotów, które w latach 2012-2020 przekazały do kasy państwa ponad 1 mld zł podatku CIT, aż siedem to banki działające w Polsce. Najwięcej, bo aż 6,1 mld zł przez analizowane 9 lat zapłacił Bank Pekao, na drugim miejscu był Santander Bank Polska (5,2 mld zł), a na trzecim ING Bank Śląski (4,3 mld zł). W sumie udział wszystkich instytucji finansowych w płatnościach największych podatników CIT osiągnął w 2020 r. aż 20 proc.

Wysokie podatki płacą firmy handlowe

To największa pod względem liczby grupa podatników CIT. W 2020 r. wśród największych podatników było aż 465 firm zajmujących się handlem detalicznym i 123 zajmujących się handlem hurtowym. Na ich tle wyróżniały się zwłaszcza Jeronimo Martins Polska oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska – przedsiębiorstwa te zapłaciły w latach 2012-2020 odpowiednio 3,9 mld zł oraz 1,6 mld zł.

Wśród pozostałych indywidualnych podatników CIT Philip Morris Polska Distribution z branży tytoniowej zapłacił 1,3 mld zł podatku w latach 2012-2020, co stanowi 75 proc. CIT zapłaconego przez wszystkie podmioty z tej branży.

P4, czyli właściciel sieci komórkowej Play zapłacił 1 mld zł.

Najwięksi podatnicy odpowiadają za 62,3 proc. dochodów z CIT. Łącznie jest to grupa 2,6 tys. przedsiębiorstw. Zapłacone przez nich podatki są istotne nie tylko dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dla budżetów samorządów, w których podmioty te są zarejestrowane. W przypadku mniejszych gmin czy powiatów podatki przekazywane przez pojedynczą firmę mogą stanowić nawet połowę łącznych dochodów.

Podmioty z kapitałem polskim w sumie płacą mniej podatków niż podmioty z kapitałem zagranicznym, które to odpowiadają za dwie trzecie wszystkich płatności największych podatników CIT.

Firmy z różnych branż mają inną rentowność – w handlu relacja zysku do obrotów jest bardzo niska, a w działalności usługowej (np. usługi IT) relatywnie wysoka. To przekłada się bezpośrednio na wartość należnego państwu CIT, który wylicza się w Polsce na podstawie dochodów firm, a nie jej obrotów.