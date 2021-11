BIedronka i WOŚP będą grały razem. Sieć zostaje głównym partnerem orkiestry

Umowę o współpracy podpisali w obecności dziennikarzy: Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins i Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.

Jerzy Owsiak powiedział, że odpowiedź ze strony Biedronki na propozycję współpracy była błyskawiczna - "zagrajmy razem" - usłyszałem.

- To jest kolejna sieć, która jest razem z nami. Jest to dowód, że możemy zrobić "ekumeniczną" akcję biznesową - nie rywalizujemy, ale dokładamy do wspólnej skarbonki - zauważył Jerzy Owsiak.

- Cieszę się, że docenia Pan to co robimy, że widzi Pan w tym sens - dodał Jerzy Owsiak, dziękując prezesowi dos Santos.

Prezes Jeronimo Martins powiedział, że należy do rodziny, która jest znana z dzielenia się. - Wydaliśmy 60 mln euro na programy społeczne - wskazał prezes dos Santos . - Jestem tu po to, aby powiedzieć, że Biedronka jest gotowa, by sprostać odpowiedzialności bycia największą i najpopularniejszą siecią sklepów w Polsce. Rozwijaliśmy się wraz z Polską przez ostatnie 25 lat, miliony klientów wybierają nas każdego dnia i obdarzają nas zaufaniem. Tu jest nasze miejsce. Cokolwiek dzieje się z Polską, dzieje się też z Biedronką, a my chcemy zrobić wszystko, by pomóc w kształtowaniu jak najlepszego losu Polski i Polaków. To partnerstwo świadczy o naszej determinacji, ale też o podziwie i szacunku dla pracy Fundacji WOŚP i jej kierownictwa w ostatnich trzech dekadach - dodał.

Jerzy Owsiak powiedział, że jego zdaniem umiejętność dzielenia się z innymi to wskaźnik społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. - Nie nowy samochód czy możliwość wyjechania na zagraniczne wakacje świadczą o tym, że rośniemy, ale właśnie umiejętność dzielenia się z innymi i bycia razem. To nasz najlepszy lek na pandemię - mieć wspólny cel i być razem - powiedział.

W czasie 30 finału, który odbędzie się 30 stycznia 2022 roku WOŚP będzie zbierał środki na sprzęt potrzebny w okulistyce dziecięcej. Jerzy Owsiak przypomniał, że organizacja cieszy się największym zaufaniem wśród organizacji pozarządowych. - Nie ścigamy się na rekordy. Liczymy jednak na każdą złotówkę, bo ona przekłada się na programy medyczne i najnowocześniejszy sprzęt dla szpitali. Pomagamy tym najmłodszym - wcześniakom, ale także najstarszym - seniorom. Gdy potrzeba angażujemy się w akcje humanitarne.

Od 29 listopada 2021 r. w sprzedaży w sklepach sieci Biedronka znajdą się produkty sygnowane logo WOŚP. Wszystkie produkty w ramach tej akcji będą ulokowane na specjalnych standach. Znajdziemy na nich m.in. kubki ceramiczne, koszulki WOŚP, kominy, skarpetki, bawełniane torby i smycze. Dodatkowo, w ofercie Biedronki wkrótce znajdą się kubki termiczne oraz zimowe czapki w kilku kolorowych wzorach i w dwóch rozmiarach – dla dorosłych i dla dzieci.

Biedronka dołączyła do sponsorów głównych: Play, mBanku, MasterCard i Dawtony.