Biedronka jak Mickiewicz. Nowa reklama sklepów z udziałem pracowników

Biedronka to największy pracodawca w Polsce zatrudniający około 80 tysięcy pracowników. W najnowszej kampanii employer brandingowej firma oddaje głos pracownikom ze sklepów i centrów dystrybucyjnych.

Biedronka chce docenić pracowników

Czytany przez lektora trzynastozgłoskowiec pokazuje zespół największej sieci handlowej w Polsce. Dzięki pracy osób zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych codzienne czynności wyznaczające rytm życia Polaków, jak przygotowywanie śniadań, rodzinnych obiadów czy kolacji, stają się dużo łatwiejsze. Jednak praca, którą Biedronka pokazuje w najnowszej odsłonie kampanii, często pozostaje niezauważona przez klientów. A jak podkreśla lektor: pracownicy są przecież „Choć nie zawsze widoczni, to zawsze niezbędni."

Zawodowi aktorzy w filmie Biedronki

W filmie nie występują zawodowi aktorzy. Ich role odgrywają pracownicy Biedronki w rzeczywistych sytuacjach, które wypełniają im dzień. Przyjmują dostawy, wypiekają pieczywo, wykładają świeże owoce i warzywa, aby ulubione produkty Polaków zawsze były na wyciągnięcie ręki. W kampanii pojawiają się również sceny, które potwierdzają, że zespół Biedronki jest zintegrowany, a pracownicy dobrze czują się w swoim towarzystwie: rozmowy i wspólne obchodzenie urodzin.

Nowej odsłonie kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” towarzyszy kampania marketingowa realizowana m. in. w telewizji, radiu, Internecie - w tym w mediach społecznościowych i kanałach własnych Biedronki. Część działań klienci będą mogli też usłyszeć w sklepach sieci. Kampania wystartowała 9 kwietnia 2023 r. i potrwa 3 tygodnie. Za strategię i kreację odpowiada agencja DDB Warszawa, za produkcję studio produkcyjne OTO Film, a za planowanie i zakup mediów Wavemaker.

Nagrody dla pracowników Biedronki

W kwietniu 2023 r. blisko 55 tys. zatrudnionych w sieci otrzyma Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos w wysokości 3750 zł brutto. To nagroda najwyższa w historii sieci Biedronka, która nagradza pracowników za wkład w osiągnięcie wyników finansowych w trudnym ekonomicznie ubiegłym roku. Nagrodą zostały objęte osoby zatrudnione w sklepach, w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna nagroda jest wyższa o 950 zł brutto od zeszłorocznej i jest to najwyższa wartość w całej Grupie Jeronimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom.

Od 1 stycznia br. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Jednocześnie wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją otrzymało ponad 3 tys. zatrudnionych z centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Na wzrost wynagrodzeń tej grupy Biedronka przeznaczyła prawie 47 mln złotych w skali roku. Łącznie na podwyżki dla pracowników Biedronka wyda w 2023 roku około 650 milionów złotych.