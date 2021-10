Biedronka: Jakość żywności w Polsce od czasu wejścia do UE bardzo się poprawiła

Jak wynika z badania IPSOS dla sieci Biedronka Polacy przygotowują dania tradycyjnej kuchni w w nowy sposób, są lżejsze, dodajemy do nich nowe składniki. Jako społeczeństwo jesteśmy otwarci na eksperymentowanie w kuchni, obiady, które jadamy są bardzo zróżnicowane. Inne wybierają ludzie młodzi, inne osoby z dziećmi (dużo zup i dań mącznych), inne osoby starsze, ale pod pewnymi względami wciąż nasze żywienie wygląda podobnie (na śniadania i kolacje najchętniej jemy kanapki, a w weekend wracamy do tradycyjnych smaków takich jak rosół, pomidorowa, ziemniaki).

Mimo przywiązania do tradycji niemal 60 proc. Polaków lubi eksperymentować, stosować nowe przepisy, próbować nowe dania. Dla 82 proc. Polaków jedzenie jest prawdziwą przyjemnością, a dla 73 proc. doznania smakowe są w jedzeniu ważniejsze niż aspekty zdrowotne. 65 proc. Polaków ma zdecydowaną słabość do słodyczy i przekąsek, a 58 proc. dziennie zjada więcej kalorii niż potrzebuje.

Mniej cukru, soli i tłuszczu

W porównaniu z tym co jedliśmy 25 lat temu, dzisiaj konsumujemy m. in. więcej ciemnego i pełnoziarnistego pieczywa, jogurtów, mrożonych warzyw i oliwy z oliwek. Białe pieczywo, mleko, jajka i olej jemy na podobnym poziomie.

Z raportu płyną optymistyczne wnioski: 63 proc. Polaków ogranicza obecnie ilości spożywanego cukru, a połowa soli i tłuszczu. Ponad połowa z nas pije codziennie 1,5-2 l wody, a prawie połowa codziennie spożywa porcję warzyw i owoców. 45 proc. Polaków ogranicza ilość spożywanych produktów zawierających konserwanty, sztuczne barwniki i inne substancje dodatkowe E. Pochodzenie produktów ma dla nas duże znaczenie. Dotyczy to szczególnie produktów świeżych.