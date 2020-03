Biedronka: Jesteśmy przygotowani na wiele scenariuszy

Fot. materiały prasowe

- Nasze Centra Dystrybucyjne działają przez całą dobę, a dzięki wypracowanym przez lata procedurom jesteśmy przygotowani na wiele scenariuszy – zapewnia Wojciech Józefowski, dyrektor działu logistyki w sieci Biedronka. Spółka podkreśla, że dostarczaniem towarów w sieci Biedronka zajmuje się 6 tysięcy pracowników, 1200 pojazdów i 16 Centrów Dystrybucyjnych w całym kraju działających przez całą dobę.

- Czas to w logistyce najważniejsze słowo. Od tempa i punktualności zależy przecież praca sklepów sieci. Dlatego też Biedronka wypracowała precyzyjne procedury. Efekt: punktualność na poziomie 90 procent i wysoka skuteczność codziennego realizowania dostaw do wszystkich sklepów sieci. Utrzymanie przez lata tak wyśrubowanych standardów jest w Biedronce tym większym powodem do dumy, że kierowcy i centra dystrybucyjne zajmują się dziennie 5,8 milionami kartonów i 90 tysiącami palet. Na to, by wszystko działało jak należy w każdej sytuacji, pracuje w Biedronce 6 tysięcy osób oraz 16 Centrów Dystrybucyjnych rozsianych po całej Polsce – informuje Biedronka.

Wojciech Józefowski, dyrektor działu logistyki w sieci Biedronka pracuje dla sieci od 25 lat. Doświadczenie to cenna rzecz w tej dynamicznej branży.

- Pracujemy na pełnych obrotach, by codziennie dostarczać do sklepów towar, którego potrzebują nasi klienci. Skuteczność i punktualność dostaw to nie tylko zobowiązanie wobec klientów, ale i nasz punkt honoru – mówi Wojciech Józefowski.

Wypowiedź przedstawicieli Biedronki pojawia się w momencie kryzysowym - w odpowiedzi na szybko postępującą falę zachorowań na koronowirusa Polacy tłumnie ruszyli do sklepów by zrobić zapasy żywności. Internet obiegły zdjęcia pustych półek i kartonów, m.in w sklepach sieci należącej do Jeronimo Martins.