Biedronka kontra Lidl: Która sieć daje więcej „gratisów”?

Gratisy przyciągają klientów, fot. materiały prasowe

Z analizy ubiegłorocznych gazetek wynika, że Biedronka była dużo aktywniejsza od Lidla w zakresie oferowania promocji typu „2 produkty w cenie 1” i „3 za 2”. W pierwszym przypadku przewaga wyniosła ponad 84 proc., a w drugim – aż 93 proc. Warto dodać, że okazji typu „3 za 2” było 22-krotnie więcej w obu sieciach niż „2 za 1”. Analizowane dyskonty w ramach takich aktywności głównie oferowały art. suche, spożywcze świeże i kosmetyki.

Porównania dokonali eksperci z międzynarodowej firmy Hiper-Com Poland i platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH. Zestawiono promocje gazetkowe w kategorii „2 w cenie 1” i „3 za 2”. Analiza objęła wszystkie publikacje promocyjne wydane w 2019 r. przez dwa największe dyskonty w Polsce. Zaobserwowano, że Biedronka dużo częściej od Lidla oferuje promocje „2 art. w cenie 1” – 84,4% różnicy. W przypadku okazji typu „3 za 2” przebija konkurenta o 93,1%.

– Ostatnio Lidl w inny sposób sprowadzał klientów do sklepów. Oferował limitowane serie produktów specjalistycznych w bardzo niskich cenach, m.in. akcesoriów do sportu, ogrodu czy kuchni. Dzięki temu budował wolumen zakupów art. codziennego użytku, wkładanych do koszyka przy okazji wizyt w sklepach – komentuje Maciej Boroń z MediaCom Beyond Advertising.

Z kolei Tomasz Jabłoński z aplikacji Blix zauważa, że Biedronka jako największa sieć dyskontów w Polsce ma potężną siłę negocjacyjną z dostawcami. Kupując od nich tanio duże ilości towarów, może oferować więcej promocji typu „2 za 1” i „3 za 2” niż jej konkurent.

– Wykazana różnica może wynikać z odmiennych strategii sprzedażowych. Możliwe jest, że Biedronka stawia na dużo bardziej agresywne promocje niż Lidl, aby budować wolumen zakupów nieprzecenionych produktów, kiedy klienci już pojawiają się w sklepach – dodaje Maciej Boroń.

Okazje „3 za 2” dominują nad akcjami „2 za 1”. Różnica jest na poziomie blisko 22-krotności. Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland przypomina, że w dyskontach zaopatrują się konsumenci nastawieni na duże, planowane i regularne zakupy. Oferowanie im większej liczby sztuk jest słusznym posunięciem.

– Promocja typu „3 za 2” jest znacznie tańsza dla oferenta, oczywiście przy zachowaniu stałych cen detalicznych produktów. Myślę, że to w dużym stopniu wpływa na dysproporcje częstotliwości stosowania takich akcji – stwierdza ekspert z MediaCom Beyond Advertising.

Ekspert z aplikacji Blix też uważa, że mechanizm promocyjny „3 za 2” jest bardziej opłacalny dla sieci. Klient musi zapłacić pełną cenę za dwa artykuły. Procentowo oferowany rabat jest więc mniejszy niż „2 za 1”. Dodatkowo shopper nie uda się do konkurencji po taki sam produkt, skoro ma już aż 3 szt. w zapasie.