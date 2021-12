Biedronka łączy pokolenia w projekcie dotyczącym żywienia

Sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki zacieśniły współpracę ze Zwolnionymi z Teorii – inicjatywą edukacyjną, w ramach której studenci i licealiści realizują projekty społeczne.

Biedronka pomoże połączyć młodych ludzi z seniorami w przedsięwzięciu poświęconym tematyce odżywiania.

Smaki Pokoleń - na czym to polega?

20 Finalistów Olimpiady Zwolnionych z Teorii podzielonych na 5 zespołów zaprosi do współpracy seniorów, którzy wystąpią w roli mentorów albo uczestników projektu. Zespoły realizować będą projekty społeczne skupione wokół tematyki żywienia i zmieniających się nawyków z nim związanych.



Grupy projektowe samodzielnie dobiorą tematykę swojej inicjatywy - może to być np. kampania dotycząca łączenia tradycyjnych przepisów z nowoczesnymi trendami, wspólne posiłki wielopokoleniowe czy warsztaty z gotowania przeprowadzone w duchu zero waste.



Szczególnie cenne w tym projekcie jest to, że młodzi i ambitni ludzie z młodszego pokolenia spotkają się z seniorami. To jest projekt wymagający współpracy, poznania nawzajem swoich perspektyw, wymiany doświadczeń - mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

Biedronka wesprze uczestników programu Smak Pokoleń wiedzą ekspercką i pomoże im w realizacji ich projektów.

Dodatkowo w ramach projektu Smaki Pokoleń eksperci sieci Biedronka i Fundacji Biedronki przeprowadzą szkolenia rozwijające umiejętności ważne podczas pracy projektowej, podzielą się z młodymi liderami swoim doświadczeniem z różnych obszarów zawodowych oraz podpowiedzą, na jakie tory warto skierować swoją karierę. Uczestnicy Programu zyskają też wiedzę, jak tworzyć dobry zespół z osobami w różnym wieku i różnym doświadczeniu.

Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 10 grudnia. Zakończenie programu planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2022 r.