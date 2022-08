Biedronka, Lays, Rossmann wśród nominowanych w rankingu Best Brands 2022

W każdej z pięciu kategorii zostało wyłonione TOP 10 firm, które powalczą o tytuł Best Overall Brand, Best Customer Centricity Brand, Best Sustainability Brand, Best Polish Brand i Best Omnichannel Brand.

Best Brands Award to niezależna, międzynarodowa nagroda w obszarze marketingu, przyznawana na podstawie kompleksowego badania GfK, jednego z globalnych liderów w dziedzinie analityki danych. Ranking został zainicjowany blisko 20 lat temu w Monachium przez Serviceplan Group, w celu promowania najlepiej zarządzanych marek na rynku niemieckim oraz wyróżnieniu tych, którzy stoją za ich sukcesem. W tym roku “Oscary marketingu” po raz pierwszy zostaną wręczone także w Polsce. Uroczysta gala odbędzie się już 15 września 2022 r. w Centrum Praskim Koneser, w Warszawie.

Marki nominowane do nagrody Best Brands Awards zostały wyłonione na podstawie unikalnej metodologii badania, opracowanej przez niezależny instytut badań konsumenckich GfK - Mierzy ona siłę marki na podstawie dwóch kluczowych wskaźników: rzeczywistego sukcesu rynkowego “Share of Wallet” oraz “Share of Soul”, który reprezentuje stopień atrakcyjności marki dla konsumentów. “Najsilniejsi” nominowani zostali wybrani spośród 260 potencjalnych kandydatów w 34 kategoriach produktowych. Opinię wyraziło 5 000 respondentów.