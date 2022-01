Biedronka, Lidl, Carrefour, Aldi i Dino - te sieci budują nowe magazyny

Dino w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim

11 stycznia br. w Ostrowie Wielkopolskim Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Pełnomocnik firmy Dino Mateusz Charuba podpisali akt notarialny na mocy, którego firma kupiła od Gminy za kwotę ponad 3 mln zł nieruchomość o powierzchni 15 ha położoną w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim. W tym miejscu powstanie najnowsze centrum dystrybucyjne Dino.

Docelowo na terenie obiektu zatrudnienie ma znaleźć ok. 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Centrum zapewni obsługę dla ok. 400 okolicznych sklepów sieci Dino. Dino to obecnie 23 inwestor, który zdecydował się na nabycie gruntu w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim.

Dobroszyce i Piorunów - tu budują magazyny Lidla

W ostatnich dniach grudnia dowiedzieliśmy się, że spółka Erbud wybuduje sieci Lidl centrum dystrybucyjne w miejscowości Piorunów. Wartość kontraktu to 298 372 104,39 zł. Datę odbioru budynku wyznaczono do 13.03.2023 r. Centrum Dystrybucyjne LIDL BŁONIE będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio sieci w Europie. W kwietniu 2021 r. spółka Erbud poinformowała o podpisaniu kontraktu o wartości 229 mln zł na budowę Centrum Dystrybucyjnego sieci w Dobroszycach k. Oleśnicy.

Biedronka w Stawigudzie

Również pod koniec 2021 r. zapowiedziano budowę nowego centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska w Stawigudzie. Przy ul. Jarzębinowej powstanie zespół hal magazynowo-logistycznych o kubaturze ponad 445 tys. m3. Inwestycję realizuje firma APP. Dla tego inwestora prowadziła już projekty centrum logistyczno-dystrybucyjnego w: Koszalinie, Modlnicy, Gdańsku, Rudzie Śląskiej, Grudziądzu, Gorzowie Wlkp., Lubinie, Kostrzynie i Parzniewie pod Warszawą.

Centrum dystrybucji ALDI pod Bydgoszczą

W październiku 2021 r. pisaliśmy, że sieć ALDI otworzy dodatkowe centrum dystrybucji. Magazyn o powierzchni 43 300 m kw. znajdzie się pod Bydgoszczą. Na potrzeby nowego centrum ALDI zatrudni około 200 osób. Magazyn będzie miał całkowitą powierzchnię 43 300 m kw., z czego biura zajmą 2 263 mkw. Powstanie nowego magazynu jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci w tym regionie. Obiekt będzie pełnił funkcje magazynowo-dystrybucyjne i będzie obsługiwał sklepy ALDI w północnej części kraju.

Carrefour z magazynem na Śląsku