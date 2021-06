Biedronka, Lidl i Carrefour z promocjami na Euro

Biedronka ma startegię na Euro 2020, fot. mat. pras.

11 czerwca oficjalnie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jednocześnie startuje kolejna odsłona weekendowej akcji promocyjnej w Biedronce. Sieć, która jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji w Piłce Nożnej przygotowała nową promocję z nowym mechanizmem.

Wszyscy klienci posiadający kartę Moja Biedronka robiąc zakupy za minimum 99 zł w każdy czerwcowy weekend od godz. 15.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, otrzymają 5 voucherów o wartości 5 zł każdy. Łącznie więc przy 99 zł wydanych na zakupy kupujący dostają vouchery na 25 zł. Vouchery będą do wykorzystania na zakupy w następnym tygodniu – każdy z nich, o wartości 5 zł, do zrealizowania na konkretny dzień tygodnia przy zakupach o wartości minimum 6 zł.



- Biedronka od 11 lat nieprzerwanie wspiera piłkarską drużynę narodową, będąc jej Oficjalnym Sponsorem, nasza sieć jest też oficjalnym dostawcą warzyw i owoców dla naszej kadry. Jesteśmy więc z polskimi kibicami od lat. Nowa czerwcowa promocja pomoże jednak zaoszczędzić wszystkim klientom naszej sieci z kartą Moja Biedronka w najbardziej popularnych godzinach zakupowych - powiedział Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Biedronka otwiera Strefę Kibica

Oprócz nowej promocji voucherowej, sieć zaprasza wszystkich kibiców na specjalną stronę Strefa Kibica - Biedronka.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje o rozgrywkach Euro, link do zakupów przez aplikację Glovo i specjalna oferta dla fanów piłki nożnej.

Carrefour z ofertą dla piwoszy

"Kup 8 piw w butelce zwrotnej i dobierz 3 piwa do pełnej drużyny za 1 grosz z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Cena 1 grosz naliczy się do 3 najtańszych piw. Zbierz własną 11stkę podczas jednej transakcji kasowej" - taką akcję promuje Carrefour.

Promocja na piwo w prezencie została nazwana „Stwórz własną 11stkę!”. Można z niej skorzystać do 11 lipca 2021 roku. Carrefour swoją promocją zachęcą do skompletowania piwnej drużyny marzeń spośród produktów sprzedawanych w butelkach zwrotnych. Na liście piw biorących udział w promocji można znaleźć przede wszystkim znane polskie marki masowe, jest też kilka opcji zza granicy.

Zasady promocji są proste: należy zgłosić się do kasy z 11 wybranymi piwami. Za 8 z nich trzeba będzie zapłacić regularną cenę, 3 następne zostaną sprzedane za 1 grosz.

Zestaw kibica od Lidla

]Od 10 czerwca w Lidlu pojawi się promocja – wszystkie piwa Perlenbacher przy zakupie 18 sztuk, aż -30% taniej, np. Perlenbacher Pils 500ml w butelce dostępne będzie w cenie 1,74 zł/ 1 szt., zamiast 2,49 zł/ 1 szt. Piwa można dowolnie miksować w ramach grupy Perlenbacher.

Lidl proponuje także w promocji zdrowe przekąski - przy zakupie orzechów Alesto, drugie opakowanie otrzymamy aż o -66% taniej. W ramach akcji, do wyboru mamy 7 rodzajów bakalii – orzechy nerkowca, migdały łuskane, orzechy laskowe prażone, pistacje kalifornijskie, królewską mieszankę orzechów czy cruspies - orzechy w cieście, a także orzechy pekan.

Promocja na piwa oraz bakalie będzie trwać od czwartku, 10 czerwca do soboty, 12 czerwca, we wszystkich sklepach Lidl Polska.