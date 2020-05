Biedronka, Lidl i Żabka wśród nominowanych do #Hot16challenge

Wyzwanie #Hot16challenge dotarło do branży spożywczej. Nominowani Biedronka, Lidl i Żabka, fot. materiały prasowe

SOTI Natural, producent parzonych herbat w butelkach i papierowych puszkach, rzucił wyzwanie branży spożywczej. Marka nagrała swoją zwrotkę #Hot16challenge, a następnie nominowała i zaprosiła do udziału w wyzwaniu Biedronkę, Lidl i Żabkę.

#Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem #hot16challenge” dla siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. Zbiórka dostępna jest pod adresem www.siepomaga.pl/hot16challenge

Akcja objęła szerokie grono osób, nawet tych niezwiązanych na co dzień z muzyką jak np. aktorzy, dziennikarze czy nawet politycy. A teraz do #Hot16challenge dołączyła branża spożywcza.