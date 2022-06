Biedronka, Lidl, Żabka, Polomarket: Sprawdź jak będą otwarte sklepy w Boże Ciało

Boże Ciało to jedno z najważniejszych dla katolików świąt i jednocześnie dzień wolny od pracy. Większość sklepów będzie zatem zamknięta.

16. czerwca sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe i inne placówki zatrudniające na umowę o pracę będą zamknięte. Otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe i franczyzowe, pod warunkiem, że za kasą staną sami właściciele. Zakupy możemy zrobić też na stacjach benzynowych.

Zapytaliśmy najpopularniejsze sieci sklepów o godziny otwarcia w długi weekend czerwcowy. Będziemy na bieżąco aktualizować dane.

Sklepy Lidl Polska będą nieczynne w czwartek 16 czerwca (Boże Ciało). W pozostałe dni obiekty będą funkcjonowały w standardowych godzinach otwarcia.

W sklepach Żabka podczas święta Bożego Ciała obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Możliwe zatem, że większość tych sklepów będzie otwartych.

W trakcie czerwcowego długiego weekendu sklepy POLOmarket czynne będą dłużej. W środę (15.06), piątek (17.06) i sobotę (18.06) placówki z szyldem POLOmarket będą otwarte do godziny 22:00. Podczas święta Bożego Ciała (czwartek, 16.06) oraz w niedzielę niehandlową (19.06) sklepy sieci POLOmarket będą zamknięte. Od poniedziałku 20 czerwca zakupy będzie można zrobić już w standardowych godzinach otwarcia.

Kaufland i Aldi: W Boże Ciało sklepy będą zamknięte. Dzień wcześnie będą pracowały w standardowych godzinach (Kaufland 6:00-22:00, Aldi 6.00 - 22.00).

Sklepy Stokrotka w Boże Ciało 16 czerwca oraz w niedzielę 19 czerwca będą zamknięte. W dni poprzedzające długi czerwcowy weekend oraz w piątek i sobotę (17-18 czerwca) będą działały w standardowych godzinach.

Sieć Netto - w Boże Ciało sklepy będą nieczynne, 15. 06 placówki będą czynne w zależności od lokalizacji do godziny 22 lub 23.

Biedronka: lDa wygody klientów, przed długim weekendem ponad 3000 sklepów sieci Biedronka będzie czynnych do godz. 22:00 lub dłużej, w tym ponad 1800 co najmniej do godz. 23:00. W czwartek, 16.06, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą nieczynne.