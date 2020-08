Biedronka ma już następców Gangu Słodziaków

fot. mat. pras.

27 sierpnia Biedronka rusza z nową odsłoną akcji lojalnościowej, w której za zakupy będzie można otrzymać maskotki. Jak podaje detalista na swoim profilu na Facebooku, Słodziaki przechodzą do historii.

Jak można dowiedzieć się z Twittera, nowe pluszaki to Gang Fajniaków, a akcja ma proekologiczny wymiar, na czele z hasłem „Bycie eko jest fajne!”. Oprócz maskotek do sieci trafi także książka o ekologii i klimacie.

Gang Fajniaków tworzą: Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Smog Stefek, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio oraz Ważka Wiola.

Pluszaki i książki trafią do sklepów 27 sierpnia, a akcja będzie trwała do 2 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów. Sieć zapowiada akcję w kampanii teaserowej.

- Bohaterów jest dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna… no cóż, powiedzmy, że ma nieco trudniejszy charakter. Na pewno jednak wszystkie Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki - opisuje sieć.

Fajniaka można dostać w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł. Oznacza to wydatek 3000 zł na zakupy by otrzymać jedną maskotkę.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

• z kartą Moja Biedronka

• co najmniej jednego warzywa lub owocu

• produktów z oferty specjalnej

• produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki gospodarki

Fajniakowe naklejki zbierać można od 27 sierpnia do 18 listopada br. Maskotki będzie można odbierać do 2 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

Kolekcjonerzy Fajniaków jeśli uzbierają 15 naklejek, otrzymają za darmo książkę o przygodach Gangu.