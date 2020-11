Biedronka ma już pięć sklepów w Mławie

Ekologiczne rozwiązania i 715 metrów kwadratowych wygodnie zaaranżowanej sali sprzedaży – taki jest nowo otwarty sklep sieci Biedronka w Mławie.

Zakupy w nowej Biedronce w Mławie nabierają nowego wymiaru: 32 miejsca parkingowe, w tym dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, 5 kas tradycyjnych, 2 czytniki cen, a także przestronna sala sprzedaży o powierzchni 715 m2. Ta placówka, jak każdy nowy sklep Biedronki, została wyposażona również w ekologiczne nowości technologiczne, takie jak automatyczne i regulowane oświetlenie LED oraz regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2.

- Nowa Biedronka w Mławie została zaprojektowana w nowoczesnym formacie, który wyróżnia się zoptymalizowanym i bardziej przystępnym dla klientów ustawieniem produktów. Nasi Świeżoznawcy, eksperci dbający, by sprzedawane przez sieć owoce i warzywa posiadały wysoką jakość, zatroszczyli się o wygodny podział stanowisk na owocowe, warzywne oraz produkty delikatne, czyli wymagające przechowywania w niższej temperaturze. Placówka zaproponuje klientom również świeżo wypiekane pieczywo. Jednocześnie w sklepie zostały wydzielone strefy z kosmetykami oraz artykułami promocyjnymi - mówi Maciej Solecki, regionalny menedżer ds. marketingu operacyjnego.

Biedronka przy al. Św. Wojciecha 13 w Mławie jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 06:00 do 23:00, w piątki i soboty od 06:00 do 23:30, a w niedziele handlowe w godz. 08:00 – 20:00.