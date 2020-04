Biedronka na majówkę. Ceny podobne do tych z 2018 r. Są też flagi

W ramach akcji Biedronka „Czas na Grill w Domu” sieć przygotowała katalog produktów w tym kiełbasę śląską 550 g Kraina Wędlin w cenie 4,99 zł przy zakupie 2 opakowań. W 2018 r. ten produkt kosztował 4,45 zł przy zakupach za min. 50 zł. Obecnie sieć promuje kaszankę wieprzową 500 g (Kraina Wędlin) za 3,49 zł przy zakupie min. 2 opakowań. Dwa lata temu ten produkt marki Czas na Grill kosztował 6,99 zł za 1 kg.

Sklepy sieci Biedronka w najbliższych dniach będą pracować w następujących godzinach: do czwartku 30.04 ponad 2,5 tys. sklepów sieci Biedronka będzie otwartych do 23.30, w sobotę 2.05 ponad 2,7 tys. sklepów będzie czynnych od 5.00 lub 6.00 do 23.30.

- Wierzymy, że mimo specyficznych okoliczności Polakom uda się odpocząć przy smacznych daniach z grilla - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w sieci Biedronka.

Sieć oferuje też Flagi biało-czerwoną flagę z drzewcem za 12,99 zł. Z kolei Lidl Polska proponuje dwa rodzaje flag oraz przypinkę narodową z wstążką. Flagi wyprodukowało polskie przedsiębiorstwo Lion Manufaktura Flag. Przypinka narodowa z wstążką kosztuje w Lidlu 3,99 zł, flaga 14,99 zł, a flaga z drzewcem 19,99 zł.