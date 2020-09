Biedronka na paragonach wyróżnia kwotę wydaną na polskie produkty

Prawie 830 mln zł w ciągu jednego tygodnia – to suma, za jaką klienci sieci Biedronka od 27 sierpnia do 3 września br. kupili produkty z akcji „Kupuj co polskie”. Nowa akcja Biedronki promuje te produkty, które są produkowane, przetwarzane, konfekcjonowane w naszym kraju, a ich produkcja tworzy w Polsce miejsca pracy.

Klienci Biedronki mogli zauważyć, że od kilku dni paragony potwierdzające dokonanie przez nich zakupów wyglądają inaczej. Pod listą zakupionych towarów znajduje się napis „Dziękujemy za Twoje wsparcie polskiej gospodarki”, kwota i wyjaśnienie, co ta kwota oznacza. Jest to wartość zakupu produktów w ramach nowej akcji Biedronki o nazwie „Kupuj co polskie”, która pomaga we wspieraniu polskiej gospodarki.

Biedronka oznaczyła w swoich sklepach kilka grup towarów: polskich marek, a także tych, które są wytwarzane, przetwarzane lub konfekcjonowane w Polsce. To produkty, które rodzą się we współpracy z polskimi przedsiębiorcami, tworząc w naszym kraju miejsca pracy. Każdy klient Biedronki kupując je, przykłada rękę do wsparcia polskiej gospodarki, bez względu na to, czy zrobił zakupy za kilkaset, czy za kilka złotych.

Jak wynika z danych sieci, tylko w pierwszym tygodniu akcji od 27 sierpnia do 3 września br. klienci sieci wsparli polską gospodarkę imponującą kwotą ok. 830 mln zł. Rekordową sumę Biedronka zarejestrowała w sobotę 29 sierpnia, kiedy to jej klienci wydali ponad 150 mln zł na produkty w ramach akcji „Kupuj co polskie”.

Akcja „Kupuj co polskie” wystartowała 27 sierpnia jednocześnie z akcją lojalnościowo-edukacyjną Gang Fajniaków. Fajniaki uczą najmłodszych ekologii i pokazują wartość troski o naturę, a dorosłym przypominają o wartości patriotyzmu konsumenckiego. Za zakup produktów oznaczonych znaczkiem „Kupuj co polskie” każdy klient otrzymuje dodatkową naklejkę, która przybliża go do otrzymania maskotki Fajniaka.



To połączenie przyniosło wymierny efekt. Od 27 sierpnia do 3 września br. aż 98,6 procent klientów, biorących udział w akcji „Gang Fajniaków” pomogło też we wzmacnianiu siły polskiej gospodarki.



- Dzięki temu, że „Kupuj co polskie” i „Gang Fajniaków” ruszyły jednocześnie, mogliśmy w odpowiedni sposób dotrzeć z naszym progospodarczym i proekologicznym przekazem do obydwu grup odbiorców: tych starszych i tych najmłodszych. Mogliśmy też w jasny sposób uwypuklić wartości, które od 25 lat działalności naszej sieci są osią naszej strategii: to budowanie silnej polskiej gospodarki we współpracy z polskimi dostawcami przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego – mówi Maciej Łukowski, dyrektor handlowy sieci Biedronka i członek zarządu sieci.