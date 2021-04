Biedronka nie zaoferuje plastikowych sztućców na sezon grillowy

Do 2025 roku wszystkie opakowania marek własnych sieci Biedronka mają nadawać się w 100 proc. do recyklingu. W 2020 roku sieć użyła w opakowaniach produktów marek własnych 5 500 ton plastiku z recyklingu.

- Sieć Biedronka nie oferuje podczas sezonu grillowego jednorazowych plastikowych artykułów takich, jak: słomki, sztućce, talerzyki czy kubki, które już od 2019 roku zostały zastąpione alternatywnymi materiałami wytworzonymi z surowców odnawialnych, takich jak papier czy drewno. Plastikowe słomki dołączane do napojów Riviva 200 ml wymieniono na papierowe, a fani gotowych sałatek z pewnością zauważyli zmianę widelczyka z polimerowego na drewniany. Tego typu działania wynikają z postanowień dyrektywy Single Use Plastic, a Biedronka wdraża je dużo wcześniej, niż przewiduje obowiązek (do lipca 2021 roku). Dzięki eliminacji tego typu jednorazowych elementów ze wszystkich produktów marek własnych, roczna ilość zredukowanego plastiku wprowadzanego do otoczenia to ponad 17 ton – czytamy w komunikacie Biedronki.

W 2020 roku zmianie uległo ponad 50 opakowań produktów marek własnych, dzięki czemu ponad 90 ton utrudniającego recykling plastiku nie zostało wprowadzonych do otoczenia. Dla przykładu, zmianie uległ materiał etykiety termokurczliwej jogurtu pitnego FruVita.

Dzięki powyżej opisanym działaniom ekoprojektowania opakowań, sieć Biedronka zapobiegła wprowadzeniu na rynek łącznie ponad 5 600 ton plastiku pierwotnego w 2020 roku. Taki wynik udało się uzyskać dzięki współpracy z naszymi partnerami handlowymi oraz producentami opakowań.