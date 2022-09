Biedronka odchudza marki własne z cukru, soli i tłuszczu

Problem nadwagi i otyłości wśród Europejczyków, w tym Polaków, jest znaczący. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w krajach europejskich nadwaga i otyłość dotyka blisko 60 proc. osób dorosłych i prawie co 3. dziecko. Biedronka od 2014 roku prowadzi kampanię zbilansowanej diety. W całym tym okresie (2014 - I połowa 2022), inicjatywa ta zapobiegła wprowadzeniu na rynek w Polsce a tym samym spożyciu ogółem 5352 ton cukru, 274 ton soli oraz 1992 ton tłuszczu.

Przykładowo tłuszcz został zredukowany o ok. 31 proc. w serze Delikate camembert naturalny, sól o ok. 28 proc. m. in. w paście z oliwkami Salato, a cukier o ok. 35 proc. w napoju sojowym „Go Vege” i o ok. 11 proc. w ketchupie Madero Junior.

W pierwszej połowie br. 14 produktów zostało poddanych 33 reformulacjom zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce żywieniowej sieci Biedronka. W 2021 r. reformulacji było 40 dla 34 produktów marki własnej Biedronki.