Biedronka otwiera kolejne sklepy w woj. kujawsko-pomorskim

24 listopada w woj. kujawsko-pomorskim otwarto dwa nowe sklepy Biedronka. Czekają na klientów w Zbicznie oraz Górznie. Łącznie w województwie znajduje się aż 171 sklepów sieci.

Nowy sklep sieci Biedronka w Zbicznie powstał w nowoczesnym formacie sieci. Posiada 30 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 3 kasy tradycyjne. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 500 m2. Jest podzielona na odrębne strefy produktowe, co ułatwia szybkie odszukanie tego, czego potrzebują klienci.

Sklep w Zbicznie 142C jest czynny od poniedziałku do soboty od 6:00 do 23:30.

Placówka Biedronki przy ul. Nowe Osiedle 2 w Górznie to obiekt wolnostojący posiadający salę sprzedaży o powierzchni ok. 650 m2, 4 kasy tradycyjne i parking dla zmotoryzowanych klientów dysponujący 41 miejscami (w tym 1 miejsce przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami). W środku zostały wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami oraz kosmetykami. Oznaczone są moduły z artykułami promocyjnymi. Na odwiedzających czeka również lada tradycyjna, w jej ofercie można znaleźć około 100 rodzajów wybranych wędlin, serów oraz mięs. Istnieje też możliwość hermetycznego zapakowania produktów i mielenia mięsa. Na miejscu można przygotować świeżo wyciskany sok pomarańczowy.

Sklep w Górznie jest czynny od poniedziałku do soboty od 6:00 do 23:30, a w niedziele handlowe od 7:00 do 20:00.