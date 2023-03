Biedronka otworzy w tym roku 130 sklepów. Hebe cztery razy mniej

Grupa Jeronimo Martins pokazała wyniki za 2022 rok. Przychody grupy wyniosły 25,4 mld euro (wzrost o 21,5 proc. rdr). W 2023 r. Biedronka otworzy ok. 130-150 nowych sklepów i zmodernizuje ok. 350 placówek. Z kolei sieć drogerii Hebe ma w planach rozwój e-sklepu oraz otwarcie ok. 30 placówek stacjonarnych.