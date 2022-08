Biedronka: Oznakowanie Nutri-Score pojawia się na produktach marek własnych

Czym jest Nutri-Score?

W Polsce funkcjonują obecnie dwa systemy znakowania wartością odżywczą produktów – system znakowania Referencyjną Wartością Odżywczą (RWS) i system Nutri-Score.

Nutri-Score klasyfikuje żywność i napoje według profilu żywieniowego i obecności składników uznanych za pożądane w naszej diecie (np. białko, błonnik) oraz zawartość warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, wybranych olejów czy oliwy z oliwek. Nutri-Score to kolorowe oznaczenia: od litery A na zielonym tle (produkty o wysokiej jakości odżywczej) do E na czerwonym (zawierające składniki, które należy ograniczać lub spożywać rzadziej, np. nasycone kwasy tłuszczowe, sól czy cukry). Nutri-Score funkcjonuje już w Europie – we Francji, Belgii, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Luksemburgu i Holandii. Od niedawna, na zasadzie dobrowolności, jest wprowadzany również w naszym kraju. Problemem jednak jest fakt, że produkty są porównywalne w swoich kategoriach: soki do soków, płatki do płatków, napoje gazowane do gazowanych. W ten sposób słodkie płatki mają oznaczenie A, cola ma oznaczenie B, oliwa z oliwek C, a ser haloumi E. Nie badano czy konsumenci rozumieją, że A nie jest równe A i oznacza porównanie tylko w obrębie danej półki produktów.

Nutri-Score oczyma Polaków

Nutri-Score jest ceniony za zrozumiałość: konsumenci, zwłaszcza osoby, które rzadko czytają etykiety, doceniają graficzne przedstawienie oznaczeń w formie skali.

Nutri-Score, badanie konsumenckie, fot. mat. pras.

Nutri-Score: opinie branży

– Zdecydowaliśmy się na Nutri-Score. Będzie to uzupełnienie dotychczas stosowanego oznakowania RWS, które pozostanie na tyle opakowania. Oznakowanie Nutri-Score będzie pojawiać się konsekwentnie na froncie kolejnych produktów marek własnych Biedronki. Już teraz zarejestrowaliśmy 20 marek własnych, w ramach których sukcesywnie oznakowanie Nutri-Score jest wprowadzane - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor działu rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka.

– Obecnie wprowadzamy znakowanie Nutri-Score na produktach Nestlé w Polsce. Dziś jest już obecne na opakowaniach owsianek NESVITA, produktach roślinnych marki Garden Gourmet, kawach NESCAFÉ Dolce Gusto, batonach Lion oraz KitKat czy płatkach zbożowych NESQUIK, CHEERIOS i FITNESS. Do końca 2022 roku oznaczenie Nutri-Score będzie obecne na produktach 16 marek Nestlé – mówi Blanka Mellova, kierownik ds. żywienia, zdrowia i wellness Nestlé Polska S.A.