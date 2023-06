Biedronka partnerem aplikacji Sorteusz

Biedronka w 2022 roku ograniczyła ilość plastiku pierwotnego w opakowaniach marek własnych wprowadzanych do obrotu niemal 3-krotnie rdr., zmieniając przy tym ponad 150 opakowań produktów marek własnych. Oznacza to mniej o 1290 ton pierwotnego plastiku niż w 2021 roku. Składa się na to wyeliminowanie 650 ton tworzywa sztucznego w zupełności, a także użycie 640 ton plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia zamiast pierwotnego.