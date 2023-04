Biedronka: Ponad tysiąc ofert pracy, ok. 23 proc. to umowa zlecenie

Biedronka rozpoczęła rekrutację pracowników tymczasowych. Do obsadzenie jest aż 235 stanowisk w całej Polsce. Stawka godzinowa? Rok temu w maju podczas poszukiwań pracowników do miejscowości turystycznych sieć oferowała stawkę godzinową od 19,70 zł brutto, teraz jest to 22,80 zł brutto.